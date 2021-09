Sloten dichtgelijmd bij achttien Albert Heijn-filialen in Amsterdam

Wat het motief achter de lijmactie is, is nog onduidelijk, zegt een politiewoordvoerder. De Amsterdamse eenheid kreeg ’s ochtends verschillende meldingen binnen van Albert Heijnmedewerkers die niet naar binnen konden.



Het is onduidelijk of alle filialen inmiddels weer open zijn en om welke locaties het gaat. Volgens de politie is een deel van de winkels in elk geval weer open. ,,Medewerkers zijn op een of andere manier toch weer binnengekomen.”



Albert Heijn bevestigt alleen dat er sloten zijn dichtgelijmd op achttien locaties en komt later op de dag met meer informatie. Om welke locaties het gaat en of er nu nog filialen dicht zijn, zegt het supermarktconcern niet.