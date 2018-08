Slob voegt vrouwenvoetbal toe aan lijst uit te zenden sporten

Het CDA had bij de minister aangedrongen op een aanpassing van het Mediabesluit, waarin vastgelegd is welke sporten op een publieke of commerciële zender te zien moeten zijn. Kamerlid Harry van der Molen kon niet begrijpen waarom de wedstrijden van het Nederlands mannenelftal daarin wel zijn vastgelegd, maar het damesvoetbal niet. ,,Het is de snelst groeiende sport in ons land”, zei Van der Molen in juli in deze krant.