Slechtziende zussen doen examen havo: ‘We hebben ieder een eigen lokaal met surveillant’

Personeel zegt vertrouwen op in directeur Algemene Onderwijs­bond

Personeel van de Algemene Onderwijsbond (AOb), die is aangesloten bij de FNV, heeft het vertrouwen opgezegd in directeur Christa Compas. Ook eisen ze in een brief aan het bestuur van de AOb dat een (voorgenomen) reorganisatie per direct wordt stilgelegd. Als de onderwijsbond niet voor 23 mei 09.00 uur met een reactie komt, dreigen er acties.