Slechte zomer? Stiekem valt het best mee

De afgelopen dagen hebben we geregeld te maken gehad met pittige buien en er komen er nog veel meer aan. Deze zomer lijkt daarmee aardig in het water te vallen. Al valt dat volgens weerman Yannick Damen van Weerplaza best wel mee.

Barbecue-avonden tot diep in de nacht, oneindige warme plaknachten en alles uit de kast halen om de hitte te doorstaan. Van een lange, hete zomer kunnen we vooralsnog niet spreken. In plaats daarvan is het ronduit hondenweer. Vandaag kregen we stuk voor stuk pittige buien te verduren met onweer en veel water in korte tijd. In Zoetermeer viel zelfs 80 millimeter regen. Ook morgen staan ons weer lokaal pittige regenbuien te wachten en woensdag tot en met vrijdag wordt het behoorlijk onstuimig. ,,Haast een beetje herfstachtig", stelt de meteoroloog.

,,Voor veel mensen voelt het echt als een slechte zomer, toch valt het stiekem best wel mee", aldus Damen. ,,Als we kijken naar de gemiddelde zomertemperatuur (in De Bilt, gemiddeld over de dag en nacht samen), dan zitten we op 18,2 graden terwijl dat normaal in deze fase van de zomer 17,0 graden is. Het is dus een warme zomer, een die op de zesde plaats van warmste zomers staat als we kijken naar de zomer tot nu toe.”

In Groningen werd het vandaag zelfs 27 graden, terwijl in de westelijke provincies ondertussen stevige buien vallen met onweer en lokaal wateroverlast.

Slecht zomergevoel

Vooral de regen geeft volgens Damen waarschijnlijk een slecht zomergevoel. ,,Maar ook dat is niet helemaal terecht. De regen valt namelijk telkens in de vorm van zware buien, maar er zijn ook vaak droge periodes. In het westen en noordwesten was deze julimaand tot vandaag zelfs kurkdroog. Den Helder had tot en met 25 juli slechts 7 millimeter regen en op veel meer plekken in Noord-Holland is tot en met gisteren maar 10 tot 20 millimeter gevallen.”

Het blijft komende week wisselvallig met dagelijks kans op buien en vooral woensdag tot en met vrijdag ook veel wind. Daarbij wordt het geleidelijk zelfs iets minder warm met dit weekend bijvoorbeeld temperaturen van een graad of 20. Normaal is het eind juli 21 graden in het noordwesten tot 25 in het zuidoosten.

Zoals het er nu uitziet, blijft het ook de komende paar weken wisselvallig. ,,Een lichtpuntje wel, halverwege augustus lijkt de kans op hogedrukgebieden in onze omgeving toe te nemen, wat zonniger en droger op kan leveren. Dat is uiteraard nog wel ver weg, dus onzeker.”

