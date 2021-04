Slechte cijfers voorafgaand aan Catshuisberaad: meeste besmettingen sinds begin januari

Met 8966 nieuwe besmettingen noteert Nederland het hoogste aantal in één etmaal in ruim drie maanden. Ook trendmatig gaat de ontwikkeling de verkeerde kant uit. Daarmee lijken versoepelingen op korte termijn een utopie. Het goede nieuws: op de ic's daalt het aantal nieuwe patiënten iets.

Gemiddeld zijn de laatste zeven dagen 7548 besmettingen per etmaal vastgesteld. Daarmee is het hoogste weekgemiddelde sinds 9 januari een feit. Het aantal besmettingen was de afgelopen week 11 procent hoger dan vorige week. Die ontwikkeling is slecht nieuws voor de kans op mogelijke versoepelingen.

De mogelijkheid daartoe wordt dit weekend wederom onder de loep genomen in het Catshuis. Op tafel ligt de optie om per 28 april de avondklok te schrappen en terrassen weer te openen, maar demissionair minister-president Mark Rutte toonde zich eerder vandaag al somber over de kansen daarop. Eerst moeten de cijfers overtuigend dalen, stelde hij.

Dat gebeurt dus niet. Vandaag is ook het meest recente reproductiegetal bekendgemaakt, dat lag op 1 april, de meest recente datum waarvoor het berekend kon worden, precies op 1. In de week daarvoor lag de ‘R’ juist onder nul, een teken dat de epidemie krimpt.

Stabiel

In de ziekenhuizen is de situatie deze week relatief stabiel. Gemiddeld komen er nu per dag 244 mensen met corona op een ‘gewoon’ ziekenhuisbed terecht, dat is ongeveer 4 procent meer dan een week geleden. Op de ic's lijkt het licht beter te gaan. Dagelijks worden daar nu 45 coronapatiënten opgenomen, dat is 15 procent minder dan een week geleden.

Het totaal aantal bezette coronabedden in de ziekenhuizen is met 2495 nagenoeg even hoog als een week geleden. Daarvan staan er 792 op de intensive care. Uit een analyse van deze site bleek eerder deze week dat het aantal besmettingen bij mensen die een relatief grote kans maken om op de ic terecht te komen, nog steeds op een stabiel hoog niveau ligt. Dat zijn de mensen tussen grofweg 50 en 80 jaar oud. De hoop is dat vaccinatie daar verandering in gaat brengen.

