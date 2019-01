‘Slavendrijver’ hangt vijf jaar cel en tbs boven het hoofd

A. wurmde zich in het leven van de 56-jarige slachtoffers en woonde jaren bij hen in huis. Hij zou de twee slachtoffers hebben mishandeld en bedreigd. Volgens het OM eiste hij dat ze voor hem kookten en wasten, zijn hond uitlieten en bemoeide hij zich met de opvoeding van hun zoon. Hij zou de jongen ook lijfstraffen hebben gegeven. De jongen moest uiteindelijk uit huis worden geplaatst omdat het te onveilig zou zijn. De verdachte zou hem een keer een vuistslag in zijn maag hebben gegeven. Hulpverleners durfden nauwelijks op het adres te komen uit vrees voor agressie.

Wanhoop

A. had ook een wietkwekerij in de woning. Hij was actief als beveiliger van motorclub No Surrender. A. gaf zelf in die zeven jaar tijd in totaal slechts 80 euro uit, constateerde de aanklager op basis van zijn bankgegevens. Het stel vluchtte eens uit wanhoop naar een geheim adres, maar A. wist dat te achterhalen en trok opnieuw bij ze in.