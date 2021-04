Slapende wasbeer uit boom geschoten door dierenarts

Het dier lag op een tak op zo'n zes of zeven meter hoogte zijn roes uit te slapen . Dat maakte het voor dierenarts Peter Klaver een koud kunstje. Hij maakte zijn blaaspijp gereed, liet netten onder de boom plaatsen en raakte de wasbeer met een verdovingspijltje binnen één schot. Het dier bleef zo'n tien minuten roerloos zitten, zoals verwacht. ,,Na tien minuten begon ze - het is een vrouwtje - te wiebelen en viel ze in het net", vertelt de dierenarts met zijn kliniek in Dodewaard, die ook oproep-dierenarts is bij Ouwehand Dierenpark en voormalig dierenarts voor dierentuin Artis. ,,Ze is heerlijk gaan slapen.” De wasbeer - liefkozend Wally de Wasbeer gedoopt - was gezond en in goede conditie. Wally trok flink wat bekijks. Volgens Klaver stonden er zeker 150 toegestroomde nieuwsgierigen met fototoestellen om de boom heen. ,,Dat vormde de meeste hectiek.”

Levensgevaarlijk

Gekke dieren

Dierenambulance Brabant Noord Oost kreeg volgens woordvoerder Rens van Lieshout vanmiddag verschillende meldingen binnen. ,,Als dierenambulance konden we niks doen. Daarop hebben we contact gezocht met de gemeente en samen besloten het dier te laten verdoven.” De brandweer stond stand-by voor het geval het dier niet uit de boom kwam. Klaver snapt wel dat de gemeente in eerste instantie voor doodschieten ging. ,,Niemand durfde het dier te pakken. En laten verdoven en opvangen is een stuk duurder. Ook zijn er maar weinig mensen in Nederland die een dier als dit kunnen verdoven, laat staan met Pasen.”

Waar het dier vandaan kwam blijft een groot vraagteken. ,,Hij kan zijn ontsnapt”, oppert hij. Of: ,,In Zuid-Limburg komen nog wasberen voor, hij kan per ongeluk meegereisd zijn met een auto en in Den Bosch zijn uitgestapt. Zo reisde jaren terug ook eens met een vrachtwagen vol wortels een bever mee van Oost-Nederland naar Katwijk. Om vervolgens daar aan de wandel te gaan. Al loopt een wasbeer niet hard. Die zit meer in een boom. Dat maakt het laatste scenario wat onwaarschijnlijker.” Ook Van Lieshout denkt dat het dier losgelaten is of ontsnapt. ,,Officieel is een wasbeer geen huisdier, maar mensen halen allerlei gekke dieren in huis.”

Wally is door de dierenambulance naar Stichting Aap in Almere gebracht. Onderweg tilde ze haar kop al op. ,,Ze is nu in quarantaine, waar we haar de komende dagen medisch checken in verband met ziektes en wormen", vertelt Peter de Haan van Stichting Aap. ,,Als ze schoon is voegen we haar samen met soortgenoten (we vangen vaak wasberen op uit Limburg, waar al twee jaar een vangbeleid is in plaats van afschot zoals in onder andere Noord-Brabant) en zodra we een plek voor een groepje hebben gevonden in een dierenpark of iets dergelijks gaan ze daarheen!”