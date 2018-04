Slang voor kijkonderzoek ziekenhuis te vaak vies

Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC, die in 67 klinieken controleerde of de apparatuur goed was schoongemaakt. Van de in totaal 155 medische instrumenten bleken er 23 vuil. Niet goed reinigen kan gevaarlijke situaties opleveren. Patiënten kunnen besmet raken met een bacterie of virus van een andere patiënt.

De onderzochte endoscopen worden gebruikt voor onderzoeken naar de galwegen en alvleesklier. Ze gaan via de slokdarm naar binnen en halen onder meer tumoren en galstenen weg. Jaarlijks komt dit zo’n 17.000 keer voor.

Klachten na besmetting

Het is onduidelijk of het gebruik van de 23 vieze endoscopen hebben geleid tot klachten bij de patiënten, zoals een infectie of koorts. ,,Dat is achteraf niet meer na te gaan. Het risico dat je besmet raakt door een ander is niet heel groot, maar het kan wel”, zegt onderzoeksleider en hoogleraar infectiepreventie Greet Vos.

In het Rotterdamse ziekenhuis raakten in 2012 al eens 30 patiënten besmet met een bacterie waar bijna geen antibiotica tegen helpt. Ook toen werden de schoonmaakprocedures aangescherpt, maar het blijft een extreem lastige klus, vertelt Vos.

Moeilijk schoon

De slangetjes zijn van kunststof en mogen niet worden verhit voor sterilisatie. Ze moeten met de hand worden gepoetst en gespoeld en gaan daarna in een afwasmachine waar de 1,5 meter lange apparatuur wordt gereinigd met chemische stoffen. Ze zitten bovendien complexer in elkaar dan de endoscopen die voor darmonderzoeken worden gebruikt. ,,De endoscopen die via de slokdarm naar binnen gaan bevatten een mechaniek waarmee je een hoekje om kan in de darm. De aanwezigheid van die superkleine onderdelen bemoeilijken het schoonmaken”, aldus Vos. Maar daar heeft de patiënt geen boodschap aan, weet ze. ,,Die wil niet als extraatje een bacterie van een ander.”

Quote Als je vroeger werd geopereerd aan je galwegen had je een snee over je halve buik. Greet Vos, hoogleraar infectiepreventie

Een vervolgonderzoek moet uitwijzen op welke endoscopen het meeste vuil achterbleef. Ouderdom zou bijvoorbeeld een rol kunnen spelen. Ook wordt onderzocht hoe de reiniging nog beter kan.