Slager Dennis hakt live zijn varken aan stukken in een show met rockmuziek

Eén verdachte van in water gooien Hakim zit erdoorheen, de ander ontkent: ‘Ik moest uitleggen wat jonassen is’

De een zegt dat hij ‘geen rol speelt bij het incident’ en de ander ‘zit er zó doorheen dat-ie het niet meer ziet zitten’. De twee Zeeuwse verdachten van het in het water gooien van Hakim Mutyaba (die daarbij verdronk) verklaren verschillend over hun rol bij het fatale incident van 17 juli in Gent. De raadkamer in Amsterdam stemde vandaag alvast in met de overlevering van één van de twee verdachten naar België.

27 juli