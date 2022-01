Slachtoffers toeslagenaffaire stappen naar rechter, eisen schadevergoeding

Daarmee zetten ze een nieuwe stap in de strijd tegen de overheid. In de affaire eiste de Belastingdienst van tienduizenden ouders kinderopvang toeslag terug en merkte hen aan als fraudeurs, terwijl daar geen bewijzen voor waren.

,,De ouders die we vertegenwoordigen zeggen, na meer dan tien jaar van alleen maar ellende, helemaal geen vertrouwen meer te hebben in een snelle schadeafwikkeling via allerlei door de overheid opgetuigde regelingen. Dit omdat die door diezelfde overheid in het leven zijn geroepen’’, zegt advocaat Cyril Spiertz, gespecialiseerd in letselschade en aansprakelijkheidsrecht.