Slachtoffers Pinkpop buiten levensgevaar

Duc (11) ontroert met verhaal over homodiscri­mi­na­tie: 'Je mag op iedereen verliefd zijn'

15:28 'Je bent toch geen homo?' Of: 'Doe eens normaal, flikker!' Woorden over homoseksuelen worden regelmatig gebruikt als scheldwoord. Dat moet stoppen, vindt de 11-jarige Duc. Voor de schoolkrant schreef de jonge Noord-Hollander een ontroerend betoog over homodiscriminatie. Daarmee groeide hij - onbedoeld - uit tot een internetheld.