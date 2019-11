Slachtoffers explosie drugslab met busje vol gasflessen naar het ziekenhuis

Een brand in een pand in het buitengebied van Weert leidde vanochtend tot de ontdekking van het drugslab. De brandweer werd rond 11.00 uur gewaarschuwd voor een brand in de schuur. Ter plekke bleek dat er in de schuur apparatuur stond waarmee synthetische drugs wordt geproduceerd. Er was een explosie geweest en er waren enkele kleine brandhaarden in de schuur.



De brand kon snel worden geblust. Een speciaal team van de politie gaat het drugslab ontmantelen. Over de omvang van het laboratorium kon de politie vanmiddag nog niets zeggen. De bewoner van het pand is aangehouden.