Slachtoffer steekpartij legt beslag op kapitale villa van Quincy Promes

Het gaat om een villa in Utrecht met een waarde van 1,2 miljoen euro plus een bijgebouw ter waarde van 6 ton, weet de Telegraaf. De rechtbank heeft een beslag van ruim 6 ton toegestaan, meldt de krant op basis van gegevens van het Kadaster.

Aan de dood ontsnapt

Het slachtoffer, een neef van Promes, was in juli uitgenodigd op een feest van de voetballer in diens bedrijfspand in Abcoude. ,,Aan het eind van de avond werd mijn cliënt zonder aanleiding neergestoken,” liet advocaat Yehudi Moszkowicz eerder weten. Zijn cliënt werd onder zijn knie gestoken met een mes, daarbij werd een van zijn pezen doorkliefd, zo bleek nadat derden tussenbeide waren gesprongen.

,,Hij had geen idee wat de aanleiding was,” zegt de raadsman op het verhaal dat Promes zijn cliënt er van zou hebben beschuldigd geld gestolen te hebben van een familielid. Er werd geen aangifte gedaan. ,,Omwille van de persoon om wie het ging en de wijze waarop dit zijn carrière kon beïnvloeden is gekozen voor een cilvielrechtelijke aansprakelijkheidsprocedure. Daar was contact over met zijn advocaat.”

Arrestatie

Promes werd in december gearresteerd en zat zelfs een paar dagen in de cel. Hij is nog steeds verdachte en heeft het daar moeilijk mee. ,,Al die mediaberichten en negativiteit om mij heen. Daar ben ik erg van geschrokken”, vertelde hij vorige week, vlak na zijn vertrek bij Ajax. ,,Maar de waarheid zal boven water komen. Ik zag dat men zijn oordeel al klaar had. Onterecht. Daar had ik moeite mee.”

Op mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg staat maximaal vier jaar gevangenisstraf. De advocaat van Promes, Gerard Spong, is vanavond onbereikbaar voor commentaar.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.