Slachtoffer steekpartij Emmeloord overleden

De dader werd geboeid afgevoerd uit zijn woning aan de Leemansstraat in Emmeloord. Volgens wijkbewoners gaat het om een verwarde man.



Na de steekpartij liep de dader nog korte tijd rond met het wapen in de hand, terwijl hij in een buitenlandse taal naar het slachtoffer en omstanders schreeuwde. Volgens de winkelmedewerkster zou het om een Oost-Europese taal gaan. De dader oogde volgens haar kalm.



,,Wij hebben ook gehoord dat de verdachte verward zou zijn, maar we gaan nu eerst alles verder onderzoeken'', vertelt woordvoerder Bernhard Jens van de Politie Midden-Nederland desgevraagd. Meteen na de steekpartij, die rond vier uur 's middags plaatsvond aan de Korte Achterzijde in het centrum van Emmeloord, riep de politie via Burgernet op om uit te kijken naar de verdachte.