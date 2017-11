Slachtoffer mislukte executie Breda: Bang dat ze karwei komen afmaken

Maar dat beeld is volgens A. achterhaald. Hij zegt vijf jaar geleden, na zijn laatste celstraf, uit de misdaad te zijn gestapt. ,,Ik zweer het. Het lijkt allemaal zo geweldig, dat leventje, het geld. Maar je schiet er uiteindelijk niks mee op. Ik ben 180 graden gedraaid, heb bewust voor mijn vriendin en gezin gekozen. We hebben vier kinderen gekregen!"



De politie heeft Habib in het ziekenhuis bewaakt. Daarna is er volgens hem ook over bescherming gesproken. ,,Ik mocht in elk geval niet terug naar Breda, vertelden ze, dat was te gevaarlijk." Hij koos ervoor onder te duiken in de verwachting elders een huurwoning te kunnen krijgen.



De werkloze West-Brabander hoopt dat de politie haar werk goed doet en de dader(s)oppakt. ,,Of ik nou een oude crimineel ben of niet. Het is een rare, nieuwe rol, hoor. Vroeger was ik de dader. Nu ben ik het slachtoffer. Maar ik heb het gevoel dat de politie denkt dat ik dingen verzwijg. Dat ik weet wie me dood wil. Maar er is niks gebeurd dat tot zulk geweld kan leiden, ook in mijn vorige leven niet. Soms denk ik weleens dat het uit een heel andere hoek komt. Ik ben een keer vreemdgegaan en de man van die vrouw was toen heel kwaad. Maar dat vecht je toch uit met de blote vuisten?"



Na de mislukte executie heeft de politie huiszoeking gedaan in de woningen van A.'s moeder en vriendin, waarbij zijn mobieltjes in beslag zijn genomen. ,,Op een kapotte, oude taser na hebben ze verders niks gevonden."



Een persoonsverwisseling is in theorie mogelijk, maar niet erg waarschijnlijk, denkt het slachtoffer. De schutter heeft hem vermoedelijk staan opwachten. Dat betekent dat de daders serieus voorwerk hebben verricht, zijn adres en gewoonten kenden." Of ze hebben hem gevolgd. ,,Al heb ik daar niets van gemerkt. Ze hebben het gewoon goed gedaan. Op één ding na. Ik leef nog!"