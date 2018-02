Skileraar Job (20) voor dood achtergelaten in Tirol

Skileraar-zijn, het was een jarenlange droom die de 20-jarige Job Temmink uit Oldenzaal eindelijk in vervulling zag gaan in het Oostenrijkse Kirchberg. De ambitieuze Oldenzaler werd in de nacht van vrijdag op zaterdag extreem zwaar mishandeld. „Job is letterlijk voor dood achtergelaten.”

Het had volgens vader John Temmink weinig gescheeld of zijn zoon had de mishandeling niet meer na kunnen vertellen. De jonge Oldenzaler ligt in het ziekenhuis in Innsbruck met zware verwondingen.

Lees ook Nederlander (20) zwaargewond na vechtpartij in Tirol Lees meer

Een gebroken rib heeft een stuk van zijn long geraakt, hij heeft zijn bovenbeen op twee plekken gebroken, hij heeft een schedelbasisfractuur, een lichte bloeding in het hoofd en scheuren in de schedel van zijn gezicht. De komende dagen spant het erom of Job ooit weer helemaal de oude wordt of blijvend letsel overhoudt aan de mishandeling.

Schermutseling

Terug naar afgelopen vrijdagavond. Job spreekt om 23.00 uur met een goede vriend af in de Eisbar in Kirchberg. „Zoals hij wel vaker deed”, vertelt zijn vader John. In de kroeg trekt een groep van vier mannen al snel de aandacht. „Ze gedroegen zich erg vervelend en waren al op meerdere plekken uit de kroeg gezet”, zegt John. Job dient de mannen van repliek. Netjes, zoals hij volgens zijn vader altijd is. Er ontstaat een schermutseling waarna de mannen de kroeg uit worden gezet.

Job verlaat even later met een tweetal collega-skileraren de Eisbar. Hij gaat naar huis, de twee collega's nemen nog een afzakkertje in een andere kroeg.

Zwaargewond

Ergens onderweg naar zijn appartement wordt Job of opgewacht, of hij is achtervolgd. ,,Dat stukje van de puzzel is hij kwijt”, vertelt zijn vader. De mannen nemen de Oldenzaler te grazen en rossen hem achter een muurtje in elkaar en laten hem voor dood achter. Een passant vindt de zwaargewonde Job rond 00.50 uur op de Kitzbüheler-Straße, zo bevestigt ook de Oostenrijkse politie.

Met ernstige verwondingen wordt Job met spoed opgenomen in het ziekenhuis in het naburige Kitzbühel. Daar zijn de verwondingen te ernstig om behandeld te kunnen worden, waarop de jonge Oldenzaler wordt overgebracht naar het universitair ziekenhuis in Innsbruck, zo'n 100 kilometer verderop.

Hoofdletsel

Job is inmiddels aanspreekbaar, maar onduidelijk is nog hoe ernstig het hoofdletsel is. „Job heeft enorme hoofdpijn. Na 10 minuten praten wil hij alweer slapen”, vertelt vader John. Op rustige, maar emotionele wijze doet de vader zijn verhaal vanuit Innsbruck. „Dit is echt zeer, zeer extreem.”

John valt stil en zoekt naar woorden. „Als die toevallige voorbijganger Job niet had gevonden, had hij het denk ik niet meer na kunnen vertellen.” Jobs vader doelt ook op de vrieskou: 's nachts daalt het kwik in Tirol al snel onder het vriespunt.

Quote Als die toevallige voorbijganger Job niet had gevonden, had hij het denk ik niet meer na kunnen vertellen John, vader van Job

Verdachten

De Oostenrijkse politie heeft afgelopen weekend vier verdachten opgepakt en verhoord. Het gaat om vier Nederlanders in de leeftijd van 19 tot 23 jaar. Drie van hen zijn inmiddels weer op vrije voeten, de 23-jarige hoofdverdachte zit nog vast. Volgens John gaat het om een man uit Brabant, de Oostenrijkse politie bevestigt alleen dat het om 23-jarige man uit Nederland gaat.