Skiër (66) uit Hattem overleden na botsing met sneeuwwals

#Sin­ter­klaas­be­stand trending

13:50 Er is vandaag een ware stortvloed aan reacties losgekomen op de oproep van het AD voor een #Sinterklaasbestand. Veel mensen vinden het plan om het geruzie over Zwarte Piet twee weken te staken een ‘topidee’, sommigen vinden dat Nederland er eigenlijk een heel jáár over moet zwijgen, en anderen zijn tegen. Pas als het racisme weg is, is het tijd voor stilte.