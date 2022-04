Skelet van Tonia zwierf door klaslokalen, nu wordt ze na 120 jaar écht begraven

21 mensen opgepakt in internatio­naal onderzoek drugshan­del

De politie heeft in vijf maanden tijd 21 mensen opgepakt in een groot onderzoek naar internationale handel in drugs, zo is woensdag bekendgemaakt. Ook is er in ‘relatief korte tijd’ ongeveer 1200 kilo aan verdovende middelen onderschept en in beslag genomen, met een straatwaarde van rond de 35 miljoen euro. Met de arrestaties is een ‘criminele organisatie opgerold’, aldus de districtsrecherche IJsselland.

