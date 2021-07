Sjaak (18) was haar eerste liefde, hij werd in 1995 vermoord en niemand werd gepakt: ‘Waarom?!’

Ze weet het nog als de dag van gisteren. Voor de zoveelste keer speelt de film zich voor haar ogen af. Woensdag 29 maart 1995. Ze was zelf nog maar 18 jaar, even oud als haar eigen dochter Demi nu is. Negen maanden eerder had ze de ondeugende Sjaak ontmoet bij het Arbeidsbureau in Overvecht. ,,Ik ging er heen om vacatures te bekijken en daar stond hij met een vriend maf te doen. Hij keek me aan en onze blikken lieten elkaar daarna niet meer los.” Ze hadden dezelfde scooter, een Peugeot Rapido, en raakten erover aan de praat. ,,Hij was altijd bezig met die scooter.”