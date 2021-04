Situatie in Nederlandse ziekenhuizen steeds penibeler

VIDEO Gemma (58) woest na valse uitnodi­ging voor coronaprik: ‘Pure oplichte­rij en met welk doel?’

8:07 Blijdschap over de langverwachte uitnodiging voor het coronavaccin sloeg snel om in woede. Gemma Biesheuvel uit Gorinchem kreeg een sms-bericht dat ze kon worden geprikt. Maar niet van de GGD Zuid-Holland Zuid of haar huisarts, oplichters maakten haar blij met een dode mus. ,,Ik ben hartstikke kwaad. Wie doet nu zoiets?’’