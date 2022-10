Situatie asielzoekers Ter Apel ‘nog steeds schrijnend’

Zeker voor de meest kwestbaren - zoals baby’s, jonge kinderen, ouderen of zieke mensen - is de situatie ‘nijpend’, aldus de inspectie. Ook worden de risico’s vergroot doordat asielzoekers vaak verplaatst worden tussen crisisnoodopvanglocaties.

De inspectie vindt dat staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ‘al het nodige’ moeten doen om de omstandigheden te verbeteren voor mensen in het aanmeldcentrum. Dat is noodzakelijk, schrijft de inspectie na vorige week het voorterrein, de sporthal en de nachtopvang in Ter Apel te hebben bezocht. Ook keek de IGJ naar het tijdelijke asielzoekerscentrum in Zoutkamp.