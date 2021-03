Sionkerk Urk: 'Journalisten zijn randdebielen en terroristen. Zelfs de SS handelde vriendelijker’

Hoe heeft u zondag alles ervaren?

,,De journalisten waren uit op sensatie en hebben zelf coronaregels overtreden door te dicht bij elkaar te komen. De microfoon werd bij sommige kerkgangers nog dieper tegen de mond aangedrukt dan het stokje bij een coronatest. Vaders kwamen overstuur de kerk in. Kinderen kwamen huilend naar binnen. We hadden gisteren niet te maken met journalisten, maar met terroristen.”



Hoe bedoelt u precies?

,,De journalisten waren een stelletje randdebielen en gingen over alle grenzen heen. Een stuk of dertig man stond voor onze hoofdingang en een paar zijn zelfs op ons terrein gekomen. De ingang werd geblokkeerd en daardoor hadden mensen niet voldoende ruimte om naar binnen te gaan. Ook waren er journalisten agressief richting mensen en werd er achter mensen aangerend. Als je een camera voor je neus krijgt, raak je in paniek. De SS handelde vriendelijker in de oorlog dan de journalisten.”



De journalist van PowNed kreeg klappen en werd later aangereden door een kerkganger.

,,Dat eerste gebeurde door mensen die ik nog nooit in de kerk heb gezien. Er stond een groepje mensen, waaronder iemand met een legerjack bij de kerk, waarvan ik weet dat er maar twee uit Urk komen. De rest had hier niet moeten zijn en dat geweld hoort niet. Met de man die is opgepakt (en tegen de journalist aanreed, red.) gaan we in gesprek. Hem valt niets te verwijten. De journalist deed zelf een stap naar voren en raakte de auto iets aan.”