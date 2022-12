Sint Maarten weigert maandag slavernij-excuses: ‘Zullen ons er beleefd tegen verzetten’

Twee dagen voor het kabinet met een ‘betekenisvol moment’ naar een mea culpa voor het slavernijverleden wil werken, groeit het verzet op de Nederlandse Antillen en in Suriname. Premier Jacobs van Sint Maarten is ontevreden over het gebrek aan overleg. Haar regering heeft een adviescomité opgericht die in gesprek gaat met bewoners. Pas daarna zal het eiland een standpunt innemen. ,,Laat ik duidelijk maken dat we excuses niet zullen accepteren voordat ons adviescomité heeft kunnen overleggen en we als land een discussie hebben gevoerd’’, zei Jacobs donderdag tegen het parlement.