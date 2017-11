Sint-intocht zonder demonstraties lonkt

De landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum lijkt dit jaar zonder demonstraties tegen of voor Zwarte Piet te gaan verlopen. De Nederlandse Volks-Unie (Pro-piet) komt niet, de actiegroep Kick Out Zwarte Piet heeft ook nog geen demonstratie aangevraagd.

De landelijke intocht van Sinterklaas is al jarenlang het toneel voor voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Vorig jaar, toen de intocht in Maassluis was, demonstreerde de nationalistische Nederlandse Volks-Unie (NVU) in een speciaal demonstratievak langs de route van de intocht. Enkele bussen met activisten van Kick Out Zwarte Piet waren ook op weg naar Maassluis, maar de demonstranten stapten in Rotterdam uit voor een protest. De politie arresteerde daarop 200 activisten. In 2014, in Gouda, kwam het tot 90 arrestaties, onder meer op de Markt die op dat moment vol met ouders en kinderen stond.

Bij de gemeente Dongeradeel, waar Dokkum onder valt, waren er gisteren nog geen demonstraties aangevraagd voor zaterdag 18 november, de dag waarop de sint in het Friese stadje aankomt. Als er nog aanvragen komen, zal de gemeente die ‘zeker’ honoreren. Verwacht de gemeente een kinderfeest zonder demonstraties? ,,Vol verwachting klopt ons hart”, reageert een woordvoerder.

NVU

De NVU komt in ieder geval niet, zegt woordvoerder Constant Kusters. ,,Wij zien er dit jaar vanaf. De discussie is wat aan het verflauwen, iedereen blijft bij zijn eigen standpunten. En Dokkum is voor veel mensen ook gewoon twee uur rijden, hé.”

Volledig scherm Demonstratie van de NVU bij de intocht van Sinterklaas in Maassluis vorig jaar. © Marco De Swart

Kick Out Zwarte Piet

Kick Out Zwarte Piet wil nog niet definitief zeggen of ze wel of niet komen. Maar de activisten zijn vooralsnog minder actief dan vorige jaren in deze periode en laten doorschemeren even geen bombarie te willen. Dat wil niet zeggen dat ze ook daadwerkelijk niet zullen demonstreren, stelt burgemeester Edo Haan van Maassluis. ,,Vorig jaar zeiden ze twee dagen voor de intocht ook dat ze niet zouden komen, maar opeens kwamen ze wel en bleken ze ook een paar bussen geregeld te hebben. Toen hebben ze gewoon een spelletje gespeeld.”



De actiegroep demonstreerde daarna ook nog bij het grote Club van Sinterklaasfeest in Ahoy.

Volledig scherm Een anti-piet demonstrant na haar arrestatie in Rotterdam in 2017, de arrestanten werden daarna naar het politiebureau in Maassluis gebracht. © Frank de Roo

In Nijmegen kwam het vorige week nog tot een vechtpartij bij een informatieavond over ‘zwarte piet en racisme’. Die avond werd georganiseerd door de lokale links-activistische groep Doorbraak, een van de sprekers was de bekende Amsterdamse anti-piet activist Jerry Afriyie. Vijf leden van de rechtse actiegroep Nijmegen Rechtsaf demonstreerden voor het café ‘tegen de politieke correctheid van de media en de politiek’. Die vijf werden met meel en waterballonnen bekogeld. Uiteindelijk liep het uit op een handgemeen en moest de politie tussen beide komen.

'Vijftig tinten grijs'

Op 13 november begint het Sinterklaasjournaal van de NTR weer. Daarin zullen dit jaar geen gekleurde pieten meer zitten. ,,Dat vonden we achteraf gezien niet zo geslaagd, het paste te weinig binnen de traditie en zag er niet leuk uit”, zei mediadirecteur Willemijn Francissen van de omroep daar vorige maand over. ,,We proberen de discussie een plek te geven en dat gaat soms met vallen en opstaan." De NTR mikt voor dit jaar op een ‘soort 50 tinten grijs, maar dan anders’. De landelijke intocht speelt ieder jaar een grote rol in dat journaal.