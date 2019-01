Silvia van Barneveld over overval: ik was doodsbang, ik moest naakt vluchten met een handdoek om

UpdateDrie Amsterdammers die worden verdacht van de overval op 16 juni op de Haagse woning van darter Raymond van Barneveld, hebben vandaag forse celstraffen horen eisen. Raymonds vrouw Silvia was thuis tijdens de overval en kreeg een pistool tegen haar hoofd. Ze is vandaag - af en toe zichtbaar geëmotioneerd - bij de rechtszaak in Den Haag aanwezig.

De officier van justitie eist vijf jaar cel voor Yassine El H., drie jaar cel (waarvan zes maanden voorwaardelijk) voor Yassir A. en 300 dagen (waarvan 123 dagen voorwaardelijk) voor Mikey B. (die daarmee gezien zijn 6 maanden voorarrest niet meer terug hoeft naar de cel). Justitie acht diefstal plegen met geweld bewezen, maar vindt dat voor B. niet bewezen kan worden dat hij geweld heeft gebruikt. Voor de andere twee geldt dat wel. Vandaar dat de officier voor El H. en A. zwaardere straffen eist, ook rekening houdend met het feit dat beiden al een lang strafblad hebben. El H. heeft tegen Silvia van Barneveld het meeste geweld gebruikt.

Tranen

De dochter van Silvia las aan het eind van de ochtend een slachtofferverklaring voor namens Silvia, die zelf te emotioneel was dat te doen. Met tranen in haar ogen luisterde ze naar haar dochter, die ook zeer geëmotioneerd was. ,,Op de overloop zag ik twee gasten, ik schrok me helemaal rot. Omdat ik naakt was probeerde ik naar de badkamer te komen. Ondanks vele klappen wist ik een handdoek om me heen te slaan. Ik ben bedreigd met de dood en heb doodsangsten uitgestaan. Ik heb mezelf uiteindelijk weten te bevrijden met alleen een handdoek om me heen. Ik durf sindsdien niet alleen thuis te zijn en zag me genoodzaakt te verhuizen. Niet alleen ik ben beschadigd, ook de mensen om me heen. Jullie hebben in tien minuten m'n hele leven kapotgemaakt. Ik ben verdrietig, boos en bang in mijn eigen huis. Waarom zijn jullie naar binnen gegaan terwijl jullie de auto zagen staan? Waarom zijn jullie niet weggegaan toen je mij zag staan? Waarom hebben jullie een naakte vrouw bedreigd en geslagen? Hoe zou je het vinden als het je eigen moeder overkwam? Ik wil de rechtbank verzoeken jullie zwaar te straffen.”

Later werd via de officier van justitie nog duidelijk dat Silvia eerst aanbelde bij de buren, maar die deden niet open. Toen heeft ze in een bosje gewacht tot de verdachten weg waren en is ze met de auto naar vrienden gereden.

Eikel

Een van de verdachten reageerde met: ,,Ik voel me een enorme eikel dat ik dit heb gedaan.” Ook de andere verdachten toonden spijt. ,,Ik vind het superdapper dat de slachtoffers hier zijn.”

Verdachten Yassine el H., Yassir A. en Mikey B. herhaalden vanmorgen wat ze al eerder hebben gezegd en verklaard: ze waren dronken en onderweg naar een club. Nadat ze een verkeerde afslag hadden genomen, besloten ze in te breken. Volgens het drietal (24, 24 en 25 jaar) waren ze niet speciaal op zoek naar het huis van Van Barneveld. Ze dachten dat er niemand thuis was.

De woning viel op omdat de rolluiken naar beneden waren. ,,Meestal als mensen weg zijn, doen ze de rolluiken dicht.” Via het dak wisten ze binnen te komen. Daar zijn camerabeelden van. Op die beelden zie je ook dat ze later wegrennen met een tas.

Ketting

Raymond van Barneveld was tijdens de overval niet thuis. Silvia was alleen. Ze werd mishandeld en bedreigd tijdens de overval en raakte lichtgewond. Bij de inbraak werden onder meer sieraden, een tas en geld gestolen. De verdachten bekennen de overval maar draaien en keren over wie nou precies wat heeft gedaan en ontkennen (deels) geweld te hebben gebruikt. Zo bekennen ze schoorvoetend een ketting te hebben afgerukt, maar ontkennen ze haar te hebben geslagen. Wel geven ze toe dat ze het, omdat ze dronken waren, niet allemaal meer precies weten. Silvia wist uiteindelijk na een worsteling te ontkomen.

Yassine el H. (die in zijn jeugd nog werd gescout door Ajax) heeft in een brief zijn excuus aangeboden aan Silvia van Barneveld. El H. zou graag ook persoonlijk zijn excuus aanbieden aan haar, maar een ontmoeting heeft ze afgewezen.