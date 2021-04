Shymo (20) bleef knokken, maar behandeling kwam te laat: ‘Haar lichaam was op’

Met testen mag je weer dagje uit, maar dat is uren werk en veel attracties doen mee met tegenzin

19:44 Een uurtje ravotten in de binnenspeeltuin, een concert bijwonen, naar de dierentuin of het museum. Het kan eindelijk weer bij wijze van proef maar wel alleen met een negatieve coronatest. En dat levert nog een hoop gedoe op: het kan zijn dat je eerst twee uur in de auto zit om bij een speciale teststraat te komen.