Shell stelt doel: uitstoot bedrijf moet in 2030 met 50 procent zijn afgenomen

Olie- en gasconcern Shell wil dat de uitstoot van zijn eigen activiteiten in 2030 met 50 procent is verlaagd in vergelijking met het niveau van 2016. Dat meldde het bedrijf bij de publicatie van de cijfers over het derde kwartaal.

Daarmee voert Shell zijn inspanningen om de uitstoot tegen te gaan verder op. De rechtbank in Den Haag bepaalde eind mei dat het bedrijf verplicht is de CO2-uitstoot die het veroorzaakt drastisch te verminderen. In 2030 moet die uitstoot met 45 procent zijn afgenomen ten opzichte van 2019, aldus de rechters. Shell gaat in beroep tegen die uitspraak, maar moet tot de behandeling daarvan wel al actie ondernemen. Shell wil in 2050 klimaatneutraal zijn.

Shell ligt in toenemende mate onder vuur over haar klimaatbeleid. Eerder deze week kondigde pensioenfonds ABP aan alle belangen in oliemaatschappijen, waaronder Shell, te verkopen. Gisteren werd bekend dat activistisch aandeelhouder Third Point een verandering bij Shell eist. De aandeelhouder wil dat Shell zich opsplitst in een bedrijf met fossiele energie en een bedrijf voor duurzame energie.

Shell boekte over het derde kwartaal een aangepaste winst van 4,13 miljard dollar (3,6 miljard euro). Dat was fors minder dan waar op gerekend was. Onder de streep resteerde een verlies van 400 miljoen dollar. Dat werd veroorzaakt door een eenmalige last van 5 miljard dollar. Dat had onder andere te maken met de sterk gestegen gasprijs. Shell heeft soms leveringscontracten voor gas tegen lagere tarieven dan waarvoor het bedrijf het gas inkoopt. Orkaan Ida kostte de oliemaatschappij nog eens 400 miljoen dollar. Door de orkaan moest de olieproductie in de Golf van Mexico een tijd worden stilgelegd.

