'Sharleyne was groot en handig genoeg om zelf over reling te klimmen'

Hélène J., de vrouw die wordt verdacht haar dochtertje Sharleyne in 2015 van de tiende verdieping van een flat in Hoogeveen te hebben gegooid, had een 'kwade dronk'. Ze staat volgens getuigen bekend als een leuke vrouw, totdat ze drinkt. Dan komt een totaal andere agressieve vrouw tevoorschijn.

Dat werd vanochtend besproken op dag twee van de rechtszaak tegen Hélène J. Maar over agressie van J. tegen haar eigen dochter is amper iets te vinden. Getuigen verklaren ook dat de omgang tussen J. en Sharleyne (8 jaar) normaal was. Wel liet J. haar dochter een keer zomaar een paar dagen alleen. Toen moest 'een goede vriend' maar even voor het meisje zorgen. ,,Dat weggaan had ik niet moeten doen,'' vertelde Hélène vanmorgen in de rechtbank Assen.

Ook werd ze stevig aan de tand gevoeld over het feit dat ze zo lang heeft gezwegen tijdens politieverhoren. ,,Ik kon me afsluiten,'' zegt ze daar nu over. Ook vertrouwde ze de politie niet. Toen de rechter zei 'Ik zou ontploffen als ze mij zouden beschuldigen', reageerde Hélène: ,,Dat weet u niet want u bent nooit verdachte geweest van zoiets.''

Daarnaast hield de rechter Hélène afgeluisterde gesprekken met haar ouders voor, waaruit ze lijken af te spreken wat Hélène moet zeggen tijdens verhoren. Hélène zegt dat ze haar ouders hetzelfde heeft verteld wat ze iedereen heeft verteld.

Diverse scenario's over de dood van Sharleyne kwamen vanmorgen aan de orde. Zo was het meisje met haar 1.34 meter in staat over de reling (1.06 meter) te klimmen, maar wordt zelfmoord zeer onwaarschijnlijk geacht omdat dat bij kinderen van die leeftijd zéér zeldzaam is. Bovendien gedroeg Sharleyne zich normaal en vrolijk. Toch stipt advocaat Van Jaarsveld van Hélène aan dat er wél sprake was van afwijkend gedrag, daarmee de theorie van zelfdoding dus niet uitsluitend. Sharleyne plaste bijvoorbeeld in haar broek en zou moeite hebben gehad met de nieuwe vriendin van haar vader.

Bovenbuurman

Ook werd vanmorgen duidelijk dat de politie in de eerste dagen na de dood van Sharleyne, chaotisch onderzoek heeft gedaan. Een belangrijke getuigenis van de bovenbuurman belandde aanvankelijk niet eens in het dossier. Het gaat om de buurman die 'stemmen en gebonk' had gehoord in de woning onder hem, vlak voor de val van Sharleyne van de tiende verdieping van woonflat De Arend.

De bovenbuurman hoorde voor de val allerlei geluiden, waaronder een harde klap. Hij zegt zijn verhaal al in 2015 te hebben verteld tegen de politie, maar pas in 2017 dook het verhaal op. Hij zou het verhaal al eerder ook verteld hebben tegen maatschappelijk werkers.

Collega

Volledig scherm Sharleyne zou net als haar knuffel van de tiende verdieping zijn gegooid. © AD/David van der Heeden Toch heeft een collega van die bovenbuurman weer verteld dat de man tegen hem altijd zei 'nooit iets van het drama onder hem te hebben meegekregen'. Advocaat Paul van Jaarsveld van Hélène J. probeert met die verklaring het verhaal van de bovenbuurman aan het wankelen te brengen.



De ouders van Hélène J. hebben zich in de discussies over de dood van Sharleyne ook niet onbetuigd gelaten. Zij kennen de collega van de bovenbuurman persoonlijk. De ouders van Hélène suggereerden dat vader Victor Remouchamps iets met de dood van Sharleyne te maken kan hebben. Hij zou die nacht dan in de flat moeten zijn geweest om Sharleyne op te halen. Maar bewijs hebben de ouders van Hélène daar niet voor.

Bier

Gisteren op dag één van de rechtszaak toonde Hélène J. zich erg emotioneel en wist niet meer waarom ze zich zo raar gedroeg na het drama: ze ging eerst bier halen bij een vriend en liep naar de auto 'om sigaretten te halen', voordat ze naar haar overleden dochtertje liep.

Of Sharleyne is gewurgd voordat ze viel, bleef onduidelijk. Twee van de drie medisch deskundigen die er gisteren waren, durven die conclusie niet te trekken.

De rechtszaak werd afgedwongen door vader Victor die zich er niet bij neerlegde dat het OM zijn ex-vrouw aanvankelijk niet wilde vervolgen voor de dood van zijn kind. Nu is het OM ervan overtuigd dat de moeder verantwoordelijk is voor de dood van het 8-jarige meisje. Hélène, die kampte met een alcoholprobleem, zegt dat ze lag te slapen toen haar dochtertje van tien hoog naar beneden viel. En dat ze het niet heeft gedaan.