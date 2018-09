Sfeerblog: Eerste Oranjefans staan al te trappelen bij Paleis Noordeinde

VIDEO Politie zoekt aan vooravond Prinsjes­dag 'waxine­licht­gooi­er'

17 september De politie en het Openbaar Ministerie zijn aan de vooravond van Prinsjesdag op zoek naar 'waxinelichtgooier' Erwin L. Het was rond het middaguur onduidelijk waar de dertiger die op Prinsjesdag 2010 een waxinelichthouder naar de Gouden Koets gooide, zich bevindt. De politie wil niet zeggen of hij inmiddels alweer terecht is. De man kreeg eerder een gebiedsverbod en kwam nadien meermaals met justitie in aanraking.