Serval of egel als huisdier mag niet meer vanaf 2024

Soorten die niet meer mogen, hebben vaak speciale verzorging of verblijven nodig. Zo kunnen bepaalde hamsters overgaan tot het opeten van hun jongen als zij niet de ruimte hebben om nesten en gangen te graven. Andere dieren, zoals het stokstaartje, zijn gewend aan een ander klimaat en gedijen slecht in Nederland. Weer andere soorten kunnen mensen aanvallen. De serval, een middelgrote kat met scherpe klauwen en snijtanden, is daar een van.

Houden tot overlijden

Wie voor 2024 een dier heeft dat niet op de lijst staat, mag dat houden tot het overlijdt. Daarmee wil het ministerie voorkomen dat mensen niet-toegestane huisdieren loslaten in de natuur. Daar kunnen zij grote schade aanrichten of inheemse soorten verdrukken.

David van Gennep, directeur van Stichting AAP, is hoopvol: ,,Eerdere pogingen mislukten omdat de positieflijst werd aanvochten door een groepje hobbyhouders. Met achter hen uiteraard een enorme industrie; in de handel in exotische dieren gaat heel veel geld om. We hopen dat het ministerie de lessen uit het verleden geleerd heeft en dat de nieuwe positieflijst standhoudt. Voor talloze dieren, maar ook voor alle opvangcentra die worstelen om plek te maken om al die slachtoffers op te vangen, is het erop of eronder.’’