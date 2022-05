Serie zomerse dagen op komst: lokaal zelfs 30 graden mogelijk

De zomer zet door. Volgende week stijgt de temperatuur in het zuiden dagelijks naar 25 graden of meer. Ook in de rest van het land wordt het ruim boven de 20 graden. ,,Zonovergoten wordt het niet, want er zijn ook wolkenvelden en zo nu en dan is een stevige (zomerse) onweersbui mogelijk”, moet weerman Rico Schröder van Weeronline de pret meteen drukken.

Vandaag schijnt de zon ook al volop. De temperatuur loopt landinwaarts op naar 20 tot 23 graden. In de kustprovincies is het met 17 tot 19 graden minder warm. Morgen ziet het weerbeeld er minder fraai uit. In de ochtend trekken wolkenvelden over het land en in het noorden is zelfs een spatje regen mogelijk. In de middag breekt de zon weer door. De temperatuur loopt op naar 15 tot 21 graden.

Zaterdag is wederom zonovergoten. Bij weinig wind wordt het al 20 tot 25 graden. Zondag stijgt het kwik op meerdere plaatsen in het binnenland naar zomerse waarden van 25 tot lokaal 28 graden. ,,Er waait een matige oostenwind en dat betekent dat het zondag ook op de stranden goed opwarmt”, aldus Schröder. De temperatuur loopt op naar 22 tot 24 graden.

Zelfs 30 graden

Na het weekend krijgen we te maken met een serie warme dagen met temperaturen boven 20 graden. In het oosten en zuiden van het land stijgt de temperatuur dagelijks naar waarden boven 25 graden. Later in de week kan het lokaal zelfs 30 graden worden. Echt zonovergoten zomerweer is het daarbij niet, want met name in het begin van de week valt zo nu en dan een stevige zomerse (onweers)bui.

Het is, zeker dit weekend, volgens de meteoroloog heerlijk weer om lekker naar buiten te gaan. ,,De jas kan worden thuisgelaten, maar werp wel zo nu en dan een blik op onze radar. Er is, vooral begin volgende week, een vrij grote kans op een stevige (zomerse) regen- of onweersbui. Ben je buiten, smeer je dan wel goed in. De zonkracht is 6 en dat betekent dat de onbeschermde huid al in 15 tot 30 minuten kan verbranden”, aldus Schröder.

