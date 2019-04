Sektemoeder en stiefvader vrijgesproken van moord op dochter Joëlle

UpdateEen voormalig echtpaar uit Zwaag is vrijgesproken van moord op hun dochter Joëlle Tromp (29). Haar dood begin 2012 in Uitgeest werd jarenlang gezien als zelfmoord, maar het OM ging na onderzoek uit van moord. De rechtbank in Rotterdam acht echter niet bewezen dat stiefvader Leo den H. (64) en moeder Linda H. (60) achter de dood van Joëlle zitten.

Moeder Linda H. verroerde zich woensdag na de uitspraak eerst niet en liep uiteindelijk snikkend de zaal uit. Leo den H. was eerder uit voorarrest vrijgelaten en was niet aanwezig.

De verdachten ontkenden dat ze iets met haar dood te maken hadden. De officier van justitie had een celstraf van tien jaar geëist tegen beiden. Linda H. kwam naar voren in het onderzoek naar de inmiddels opgedoekte ‘evangelische zorgkliniek’ Jedidja in het Zuid-Hollandse Meerkerk, waar ‘sekteleider’ Aaldert van E. meerdere cliënten seksueel misbruikte.

Joëlle zat vanwege posttraumatische dystrofie in een rolstoel. Linda en Leo hielden tijdens de rechtszaak vol dat Joëlle zichzelf een dodelijk middel heeft toegediend. Linda zei dat ze wel wist dat Joëlle dat van plan was. ,,Ik weet dat ze eerst op een legale manier euthanasie had aangevraagd. Maar ik was tegen haar doodswens. Ik heb vaak medicijnen bij haar weggehaald.’’

Linda zei dat Joëlle op haar laatste dag opbelde en zei: ,,Mama, ik ga het vandaag doen.’’ Linda en Leo troffen haar naar eigen zeggen later in haar huis aan, in elkaar gezakt in haar rolstoel. Ze belden pas de volgende dag de huisarts omdat Joëlle volgens hen ‘niet gered wilde worden’. Volgens stiefvader Leo ging het de weken voor de dood van Joëlle al heel slecht met haar. ,,Ze zei: ik wil dit leven niet meer.’’

Plannen

Joëlle deed zichzelf volgens justitie inderdaad soms wat aan, maar dat was volgens de huisarts ‘schreeuwen om aandacht’. Een echte doodswens was er niet, denkt het Openbaar Ministerie. ,,Ze had het vaak moeilijk, maar zat nog vol plannen.’’ Ook vrienden van haar zeggen dat. Drie getuigen verklaarden dat moeder H. zelf al in 2012 tegen hen had verteld dat ze Joëlle hadden geholpen.

Toch acht de rechter niet bewezen dat haar moeder en stiefvader haar het dodelijke middel hebben toegediend. De rechtbank vindt de verklaringen van de drie belangrijke getuigen niet voldoende om als bewijs te dienen. De drie hebben elkaar in de loop der jaren onderling onbewust beïnvloed en daarom kunnen hun verklaringen op zich niet leiden tot een veroordeling, aldus het vonnis.

Daarnaast is er niet voldoende steunbewijs, vindt de rechtbank. Er is zelfs sprake van ontlastende feiten, zoals een afscheidsbriefje dat later is gevonden in de woning van Joëlle. Vermoed werd dat haar moeder dit had geschreven maar onderzoek leverde op dat dit het handschrift was van Joëlle.