Sekte-expert: Logisch dat vijf jongste kinderen Ruinerwold vader blijven steunen

‘Wij kunnen ons niet vinden in de tenlastelegging van onze vader. Dat komt omdat wij een andere ervaring hebben dan onze oudste drie broers en zus. Onze levens hoeven we niet op te pakken, want ons levensdoel is niet veranderd, alleen onze omgeving.’



In hun verklaring laten de vijf jongste kinderen van Ruinerwold-vader Gerrit Jan van D. er geen misverstand over bestaan. Ze steunen hun vader, die in het gevangenisziekenhuis van Scheveningen verblijft, door dik en dun. Niet gek, stelt Krijnen. ,,Ze weten niet beter, zijn volledig geïndoctrineerd. Ze kennen geen andere wereld en zijn niet in staat te beoordelen dat de situatie waarin ze zijn opgegroeid helemaal verkeerd was. Ouders maken de keuze voor een sekte, kinderen worden erin meegesleept.”



Vandaag maakte het Openbaar Ministerie bekend dat vader Van D. wordt verdacht van seksueel misbruik van twee van zijn kinderen. Het misbruik vond niet plaats met de kinderen die op de boerderij gevonden werden, maar met twee van de drie oudste kinderen. Die hebben het ouderlijk huis al eerder verlaten en hebben niet in de boerderij in Ruinerwold gewoond. Het gaat om twee zoons en een dochter.



De in totaal negen kinderen zijn het onderling niet meer met elkaar eens, blijkt uit verklaringen die vandaag naar buiten zijn gebracht. De oudste kinderen steunen de rechtszaak tegen hun vader, de vijf jongste kinderen dus juist niet.