Sekswerker Naska werd verschrikkelijk uitgebuit: ‘Ze oogt als een meisje van 10’

zaak Nicky Verstappen Brech wordt ook in hoger beroep vervolgd voor bezit kinderpor­no, advocaat mag lijkschou­wer verhoren

12:49 Jos Brech mag ook in hoger beroep worden vervolgd voor het in bezit hebben van kinderporno. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch vanmorgen geoordeeld. De advocaat van Brech wilde dat het gerechtshof op dit punt niet ontvankelijk zou worden verklaard. De voor de dood van Nicky Verstappen veroordeelde Brech werd vorig jaar óók veroordeeld voor kinderporno. In totaal kreeg Brech 12,5 jaar cel, twaalf jaar voor het misbruik en de dood van Nicky en een half jaar voor het kinderpornobezit.