Seks onder invloed van GHB: grotere kans op geslachtsziekte

Ook zijn deze mannen vaker hiv-positief en vaker voor een seksueel overdraagbare aandoening (soa) gewaarschuwd door een eerdere sekspartner. Van de homo's die de polikliniek bezochten, gaf ruim 17 procent (van de bijna 5.000 mannen) aan in de afgelopen zes maanden aan chemseks te hebben gedaan. Van de heteroseksuele bezoekers aan de soa-polikliniek had 1,5 procent aan deze vorm van seks gedaan.

GHB was met ruim 90 procent het meestgebruikte middel, gevolgd door crystal meth (22 procent) en mephedrone (16 procent). Ongeveer 6 procent gaf aan zogeheten chemseksmiddelen te hebben geïnjecteerd.

Het onderzoek is uitgevoerd in 2016 onder de bezoekers van de soa-polikliniek en bezoekers van een dating-app voor homomannen. De uitkomsten van dit onderzoek worden gerapporteerd in het wetenschappelijke tijdschrift Sexually Transmitted Diseases.