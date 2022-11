Seks of misbruik na verjaardagsfeestje? Nicht en haar vriendin dagen neef (26) voor de rechter

Rijksmuse­um: Meisje met de fluit is wél een Vermeer

Meisje met de fluit is volgens onderzoekers van het Rijksmuseum een echte Vermeer. Dat is opmerkelijk; vorige maand werd het schilderij nog wereldnieuws omdat het volgens curatoren van de National Gallery of Art in Washington niet door de zeventiende-eeuwse meesterschilder geschilderd zou zijn.

1 november