Seks na gebruik van lachgas: man (24) hangt maandenlange celstraf boven het hoofd

Ze gebruikten samen lachgas. Hij zocht seksuele toenadering. Zij hield het af. Meermalen duwde zij zijn hand weg. Ze ging ervan uit dat hij dat zou respecteren en nam nog een ballonnetje. Toen ging ze out. Om even later te merken dat hij toch tot seks was overgegaan.