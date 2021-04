Seks is geen recht, hè. Nee is nee en geen zin is geen zin

Krijgen Marcel en Jack na 22 jaar eíndelijk antwoord op die ene vraag: wie vermoordde hun vader en opa?

11 april Ze stoppen nooit met zoeken naar het antwoord op die ene vraag. Wie vermoordde op 11 juni 1999 hun vader en opa Hans Schonewille (47), alias de Indiaan? Deze week was er een lichtpuntje in de moordzaak die al jaren muurvast zit. Een betrokkene deed zijn mond open en er volgde een huiszoeking. Dat geeft hoop. ,,Hij was een boef, maar dit verdiende hij niet.”