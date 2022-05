Schrappen vakantievluchten op Schiphol komt snel dichterbij: ‘Oplossing vinden lukt ze niet’

Interview Van straat­schof­fie tot succesvol ondernemer: Appie vond ‘letterlijk gat in markt’

Als kind van een gastarbeider met zes broertjes en zusjes had Appie el Massaoudi (33) bepaald geen makkelijke jeugd in de Haagse Schilderswijk. Het had weinig gescheeld of hij was het verkeerde pad opgegaan. Maar het ‘Marokkaanse straatschoffie’ groeide uit tot een succesvolle ondernemer en is nu zelfs bevriend met Mark Rutte. ,,Ik dacht vroeger dat deze wijk Nederland was.’’

21 mei