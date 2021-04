Schot uit luchtbuks wordt kater Angel fataal: ‘Ik hoop dat ze dader pakken’

De kinderen van het Vriezenveense gezin waren vanochtend als eersten wakker. Ze wilden beneden gaan spelen. Daar vonden ze in de keuken de 12-jarige kat, liggend in braaksel en ontlasting. Ze schrokken enorm en waarschuwden hun ouders meteen.

„We hadden niet in de gaten dat Angel beschoten was”, vertelt Rob Erents. „Die kogeltjes of pellets uit een luchtbuks zijn ook zó klein. Maar de situatie was ernstig genoeg om meteen de dierenarts op te zoeken.”

Op de praktijktafel ontdekte de arts al snel dat de kat geraakt was door in elk geval één kogeltje met een omvang van 3 millimeter uit een luchtdrukgeweer. Erents: „Het heeft z’n nier doorboord en kwam terecht bij de linker heup. De arts kon niets meer betekenen voor Angel. Een operatie had geen zin meer. Hij moest onze kat laten inslapen. Ja, dat doet wel wat met je, want je hebt zo’n beest 12 jaar van nabij meegemaakt.”

Angel maakte in de nacht van vrijdag op zondag nog een ommetje door de buurt. Toen moet het dier beschoten zijn. „Toch wist hij onze woning, gelegen aan de Julianastraat in Vriezenveen, nog te halen en hij kon door het kattenluikje in de keukendeur weer naar binnen. Daar moet hij de hele nacht hebben liggen creperen.”

Veel meelevende reacties

Erents vermoedt dat het schot ergens in de directe omgeving van hun huis afgevuurd moet zijn. „Want Angel liep echt geen honderden meters. Maar door wie? We hebben geen idee. Er staan wel wat volières in de buurt. Maar het is echt speculeren dat een vogelliefhebber het gedaan zou hebben. Het is wel mooi dat we heel veel meelevende reacties uit de buurt hebben binnengekregen. Maar geen enkele tip wie de onverlaat is die onze kat beschoot.”

De Vriezenvener meldde het voorval bij de politie, eerst via het landelijke telefoonnummer. „Daar kwam ik erachter dat je geen aangifte van dierenmishandeling kunt doen. Een kat wordt beschouwd als een goed, en dan is alleen een melding van vernieling mogelijk. Dat deed ik maar, al was de agente aan de lijn erg afstandelijk. Dit had beter gekund.”

Dossier 114 vanwege mishandeling

Erents zocht daarna ook nog contact met het telefonisch meldpunt 114 Red een dier van de politie. „Hier namen ze het gelukkig wel serieus. Er is vanwege de mishandeling een dossier aangelegd met zelfs een beschrijving van Angel. Het zou mooi zijn als de dader achterhaald wordt. Want het komt vaker voor. De dierenarts vertelde dat anderhalve maand geleden nog een kat met een luchtbuks is beschoten in Aadorp.”

Iemand die een luchtbuks gebruikt om een huisdier zo ernstig te verwonden, vindt Erents net zo erg als een schutter met een 9 millimeterwapen. „Daarom hoop ik dat ze ’m weten te vinden. Zo’n persoon hoort geen geweer te hebben en mag met een straf ook wel merken dat je zoiets gewoon niet moet doen.”

