Schoorsteenvegers komen om in het werk en de beunhazen varen daar wel bij

De drukte bij de schoorsteenvegers komt doordat vanwege de energiecrisis de verkoop van houtkachels enorm is gestegen. Volgens Gert Kooij van de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) is de gekte nu wel verdwenen, maar er zijn nog steeds bedrijven met een volle orderportefeuille tot eind dit jaar of langer. Vorig jaar werden er naar schatting 32.000 kachels verkocht, 50 procent meer dan in 2021.

Verzekeraar

De schoorstenen van al die kachels hebben jaarlijks een veegbeurt nodig. Bijna altijd is dat een vereiste van de verzekeraar om schoorsteenbrand te voorkomen. Bij het stoken blijft er aanslag aan de binnenkant van de schoorsteen achter en vooral bij oudere kachels en het stoken van vochtig hout, naaldhout of ander ondeugdelijk brandbaar materiaal kan dat een dikke brandbare laag vormen die een schoorsteenbrand en vervolgens een woningbrand kan veroorzaken.

Ze zeggen dat het vegen 40 euro kost en als ze klaar zijn vertellen dat het 40 euro per meter is Johan Schouten ,,Normaal gesproken is de zomerperiode een heel rustige tijd voor schoorsteenvegers, maar nu is het zo druk dat een deel van onze 140 leden alleen nog veegt bij de vaste klanten. Het zijn vaak zzp’ers en je kunt nu eenmaal niet meer dan doen dan je kunt op een dag’’, zegt Johan Schouten van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond (ASPB).

De schaarste is ook bekend bij oplichters, merken de kachelbranche en de schoorsteenvegers. Schouten: ,,Er zijn veel beunhazen op de markt, daar krijgen wij de laatste tijd steeds meer klachten over. Schoorsteenvegers die bijvoorbeeld per meter afrekenen. Dan zeggen ze dat het 40 euro kost en in kleine lettertjes staat er dan dat het 40 euro per meter is en exclusief btw. Bij een rookkanaal van zeven meter wordt het zo een heel dure veegbeurt. Doorgaans kost een schoorsteenveegbeurt 50 tot 75 euro.’’

Recensies

De malafide vegers ogen op internet als betrouwbare bedrijven. Het valt wel op dat er niet is door te klikken op de zogenaamde recensies die consumenten op Google geplaatst zouden hebben. Ook zijn er geen adresgegevens of kvk-nummer van de bedrijven op de websites te vinden. Ook zijn de sites qua opbouw vaak identiek, met alleen een andere naam.

,,Het zijn vooral oudere mensen die erin trappen’’, zegt Kooij. Op klachtensites staan verhalen van mensen die soms wel een rekening van 500 euro kregen voor een eenvoudige veegbeurt. ,,Juridisch is het lastig aan te pakken, want in de kleine lettertjes staat dat ze 40 euro per meter rekenen. We willen met de ASPB wel een klacht indienen bij de reclamecodecommissie. Want het is op zijn minst misleidend.’’

Hij adviseert om bij familie, kennissen of buren met een kachel te vragen wie hun schoorsteenveger is. ,,En kijk of ‘ie is aangesloten bij de ASPB.’’