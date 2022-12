Schoonmakers vinden stoffelijk overschot van foetus in haven Rotterdam: ‘Niet levensvatbaar’

met videoIn het water bij Rotterdam-Heijplaat is vanmiddag het stoffelijk overschot van een foetus gevonden. Direct is de politie een onderzoek gestart. ,,Wat we hebben gevonden, is echt klein. Het is nog geen volgroeide baby’’, legt de politie uit.

Medewerkers van een schoonmaakbedrijf waren woensdagmiddag druk bezig met vissen van afval uit de rivier, toen ze rond 16.00 uur een bakje zagen drijven. Dat hebben zij uit het water gehaald en geopend. Toen in dat bakje een overleden foetus bleek te zitten, hebben de schoonmakers de politie gealarmeerd.



Zowel de forensische opsporing als tactische opsporing is direct ter plaatse gegaan. Op de kade deden zij in de regen onderzoek op iets wat in gouden folie op de grond lag, half verscholen onder een roestige oude wagon die daar altijd staat opgesteld.



Niet levensvatbaar

De stoffelijke resten zijn geborgen en worden nu elders onderzocht. Dat onderzoek moet uitwijzen hoeveel weken de foetus is en meer informatie opleveren over de herkomst. De politie kon vanavond al wel delen dat de foetus erg klein was en nog niet levensvatbaar. Medici spreken van een foetus vanaf de achtste week van de zwangerschap tot de geboorte.

,,We hopen dat de moeder zich wil melden", aldus een politiewoordvoerder. ,,Mogelijk heeft zij hulp nodig.”





Warm houden

Inmiddels is ook een buurtonderzoek gestart. De Dokhaven waarin de verdrietige vondst werd gedaan, ligt direct aan de Nieuwe Maas. Het is dus de vraag waar het stoffelijk overschot in het water terecht is gekomen. De vindplek ligt in de buurt van de Onderzeebootloods. Aan de kade zitten bedrijven en het Techniek College Rotterdam. Ook is er een parkeerplaats recht tegenover de plek waar de foetus in het water dreef. ,,Mogelijk zijn er getuigen van wat hier is gebeurd. Misschien hebben geparkeerde auto's iets gefilmd met hun dashcam?", aldus de politie.

Elles Veldmeijer woont heel dichtbij en ze kwam vanavond een bloem leggen bij de vindplek. ,,Ik vind dit zo verdrietig voor de moeder en het kindje", zegt zij. ,,De foetus ligt daar onder een zeiltje in de regen en ik wil het het liefst warm houden.”

Volledig scherm Het stoffelijk overschot werd gevonden in het water aan de RDM-kade. © MediaTV

,,In het water gooien duidt op een wanhoopsdaad. Je zou het eerder liefdevol begraven’’, reageert Barbara Muller van stichting de Beschermde Wieg die verspreid over Nederland negen vondelingenkamers heeft opgezet. De tiende komt volgend jaar in het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis, in samenwerking met het Ikazia. ,,Ik vrees dat deze moeder de zorg heeft gemeden.’’

Babylijkje in plantenbak

Ruim vijf jaar geleden werd Rotterdam opgeschrikt door de vondst van een babylijkje in een plantenbak naast het Nieuwe Luxor Theater op de Kop van Zuid in Rotterdam. De resten waren verpakt in een plastic zak. Hiervan is de moeder nooit achterhaald. De gedachte was dat de moeder mogelijk op een cruiseschip werkte.

Vele jaren geleden werd in een tuin aan de Dordtselaan in Rotterdam-Zuid het stoffelijk overschot van een foetus van 24 weken oud gevonden. Een buurtbewoner zag lichaamsdelen uit een in de tuin liggende plastic zak steken en waarschuwde de politie.

Celstraf na zoekmaken foetus

Uiteindelijk werd de 19-jarige moeder door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld voor het zoekmaken van het lijkje. Zij kreeg vijf maanden voorwaardelijke celstraf als stok achter de deur.

Vanaf 24 weken zijn ouders verplicht om aangifte te doen van de geboorte van een kind, ook als deze dood wordt geboren. Dit staat in de Wet op Lijkbezorging. Ook moet het stoffelijk overschot dan worden begraven of gecremeerd. Op een andere wijze het lichaampje laten verdwijnen, is strafbaar.

In eerste instantie wilde het OM de moeder vervolgen voor moord, maar uiteindelijk was niet zeker of het kindje dood of levend was geboren. De moeder wilde na de bevalling niet dat haar vriend wist dat ze zwanger was geweest.

