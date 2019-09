Schoon water uit de kraan? Dat kost steeds meer moeite

Emily (14) uit Groningen wederom vermist, grote zorgen bij familie en politie

8:58 De politie in Groningen maakt zich wederom ernstig zorgen om de nu 14-jarige Emily Meijer uit het Groningse Grootegast. Ze vertrok drie dagen geleden met de taxi naar haar school in Groningen, en besloot daar te spijbelen. Sindsdien wordt ze vermist. Emily verdween in 2017 ook al eens. De toen 12-jarige werd in haar ondergoed teruggevonden in Den Haag. Ze was misbruikt.