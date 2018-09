Schooldirecteur spreekt over spoordrama Oss: 'Het zal nooit meer hetzelfde zijn'

Mensen zonder partner voelen zich vaker eenzaam

0:48 Alleenstaande ouders en mensen die zijn gescheiden ervaren het vaakst sterke gevoelens van eenzaamheid. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het onderzoek laat zien dat 65 procent van de Nederlanders van vijftien jaar en ouder niet eenzaam is. Bijna 30 procent is enigszins eenzaam en 7 procent voelt zich in sterke mate eenzaam.