School wil geen blote buiken en ultrakorte broeken meer zien: ‘Fatsoenlijk naar school komen’

Man (55) opgepakt voor leveren microchips aan Rusland

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) heeft eind vorige maand een 55-jarige man uit het oosten van het land opgepakt op verdenking van het leveren van onder andere microchips aan bedrijven of personen in Rusland. Dit is in strijd met de handelsbeperkingen die zijn opgelegd en dus strafbaar.

7 oktober