School voert blaastest in voor dronken leerlingen: 'De grens is bereikt'

Het is geen incident meer, zegt rector van Nieuwenhuijsen. Ze geeft geen cijfers, maar haar docenten merken al enkele jaren dat leerlingen na een kermis of bierfeest in toenemende mate dronken op school verschijnen. Dat baart de schoolleiding grote zorgen. Hoe groot het probleem daadwerkelijk is, blijkt onder meer uit cijfers van stichting HALT. Na de festivals Heise Bierfeesten in Someren-Heide en Zum Schluss in Someren-Eind werden deze zomer in totaal 63 jongeren onder de achttien doorverwezen omdat ze met alcohol werden betrapt. Vier keer zoveel als normaal in een heel jaar, aldus een HALT-woordvoerster.

Veilig

De rector zegt buiten de school geen invloed te hebben, maar ze wil een veilige omgeving op school. Dat wordt een stuk moeilijker als er tieners in de klas zitten met een te hoog alcoholpromillage in het bloed. ,,De leerling in kwestie is zichzelf niet, kan zijn aandacht niet op een goede manier bij de les houden en/of veroorzaakt een sfeer die ook voor anderen belastend is." Van die situatie wil Van Nieuwenhuijsen af en daarom neemt ze de drastische maatregel van een blaastest. Leerlingen van de derde tot de zesde klas die naar waarneming van de docent de avond ervoor te veel alcohol hebben gedronken en waarvan de sporen nog merkbaar zijn, wordt verzocht de les te verlaten. Zij moeten zich melden bij de opvangcoördinator. Die belt de ouders om toestemming te vragen voor een blaastest, zodat het promillage vastgesteld kan worden.

Inhalen

De school heeft zelf zo'n testsetje aangeschaft, er komt volgens de rector geen politie aan te pas. ,,We kunnen dit alleen met een blaastest vaststellen. Als de test positief uitvalt vragen we de ouders de leerling op te halen. De gemiste lestijd moet op een ander moment ingehaald worden."



Als ouders geen toestemming geven voor een blaastest, neemt de school zelf maatregelen. Welke dat zijn, is onduidelijk. Is de test negatief, dan wordt de leerling nog wel behandeld zoals ieder ander die de les verstoord heeft. ,,Als kinderen dronken zijn, dan moet je daar iets mee doen. Alcohol is een onderdeel van de cultuur en van folklore hier en daar mag je bijna niets vinden", constateert de rector. ,,Dan is de vraag: laten we dit gebeuren of vinden we hier iets van? Wij vinden dat je het niet onder het tapijt moet vegen. Ik gun iedereen zijn lol, maar de grens is bereikt. Laat de discussie nu maar ontstaan."