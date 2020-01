School van dochter familiedrama Duiven staat stil bij overlijden

Bij Saxion in Deventer is een herdenkingsruimte ingericht en krijgen studenten en medewerkers gelegenheid om het condoleanceboek te tekenen. Leja was studente Tourism Management in Deventer. ,,Ook wordt nagedacht over een herdenkingsmoment: wanneer dat het beste plaats kan vinden en hoe dat op een passende manier kan worden vormgegeven. Dat gebeurt in afstemming met de medestudenten van Leja’’, zegt woordvoerder Karin Effing.