School is discussie over gezonde traktaties beu: alleen nog een taart van karton

In plaats van de ouderwetse cupcakes of zakjes snoep, viert de school kinderverjaardagen voortaan met zelfgekozen slingers en een kartonnen taart. Als alternatieve traktatie mag het kind kiezen uit een paar activiteiten, zoals langer buitenspelen, een spelletje in de klas of de hele dag naast een vriendinnetje zitten.



Na de inmiddels ingeburgerde 'gezonde traktatie' gaat Het Talent een stap verder. ,,We willen zo het dilemma weghalen bij ouders’’, vertelt schooldirecteur Carla van den Bosch. ,,Vooral de keuze voor de juiste traktatie is moeilijk. Want wat is nog gezond? Een blokje kaas? Fruit?’’