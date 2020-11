School in shock: scholier (13) wordt onwel in gebouw en overlijdt

De leerling die gisterochtend op het Almere College (VIA) in Kampen onwel werd, is overleden. Dat heeft de school laten weten in een brief aan ouders en leerlingen. Het gaat om een 13-jarige jongen uit de brugklas.

De school heeft contact gehad met de ouders van de jongen en medeleven betuigd. ‘Deze klap is bij ons hard aangekomen, we zijn erg verdrietig en ontdaan', schrijven rector Ard de Graaf en afdelingsleider Marie-Claire Visser in de brief.

‘Verschrikkelijke gebeurtenis’

De 13-jarige jongen werd gisterochtend onwel. Medewerkers van de school begonnen direct met reanimeren. Het slachtoffer is ook nog door ambulancepersoneel gereanimeerd en daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. ‘Helaas hebben we zojuist bericht ontvangen dat hij is overleden’, schrijft de rector. De school spreekt van een ‘verschrikkelijke gebeurtenis'.

Na het incident werden alle leerlingen naar huis gestuurd. De school roept ouders op met hun zoon of dochter over de dood van de leerling te praten. ‘We realiseren ons dat het overlijden van een jonge leerling bij iedereen sterke gevoelens van verdriet kan oproepen’.

Speciale plek

Op de school zal een speciale plek worden ingericht voor leerlingen om stil te staan bij de dood van de jongen. Een ondersteuningsteam van de school staat samen met slachtofferhulp klaar om leerlingen bij te staan. ,,Wij zijn nu als school bezig om medeleven te betuigen aan de familie en om onze leerlingen op een goede manier te begeleiden bij het verdriet en de emoties", zegt rector De Graaf.

De overleden jongen was lid van voetbalclub DOS Kampen. Bij de club is het nieuws hard aangekomen. Voorzitter Arend Runia laat weten geen behoefte te hebben om een uitgebreide reactie te geven. De teamgenoten van de jongen en hun ouders zullen bij elkaar komen om over het verlies te praten. Er zal ook worden nagedacht over op welke manier de jonge speler herdacht gaat worden.

Bekijk hieronder onze trending nieuwsvideo's:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.