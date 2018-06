School in Hoogeveen gaat oefenen op 'school-shooting'

Het Alfa-college in Hoogeveen gaat volgende week een ' school-shooting ' oefenen in het gebouw. De school wil leerlingen trainen in het reageren op dergelijk geweld. Leerlingen en ouders zijn in een brief op de hoogte gesteld. Dat meldt Dagblad van het Noorden .

De school pakt de oefening op woensdag 13 juni uitermate serieus aan. Op drie tijdstippen worden in drie verschillende gebouwen onaangekondigde aanvallen nagebootst. De oefening is in samenwerking met de politie en studenten van de opleiding uniformberoepen. Een student zal de rol van schutter spelen en dreigend optreden.

Verantwoordelijkheid

Volgens de directeur neemt de school 'haar taak en verantwoordelijkheid op het gebied van (sociale) veiligheid serieus. Helaas horen en lezen we met enige regelmaat de berichten over ‘school shooting’ in de Verenigde Staten. In Nederland is een toename van dreiging op dit gebied reëel. Met deze oefening kunnen we onze BHV-trainingen en protocollen verbeteren, in nauw overleg met de hulpdiensten'.